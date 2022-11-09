Bursa'da yangın: 8'i çocuk biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmen önü mahallesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Çok sayıda ölü var.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 01:49, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 01:52
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.
Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız