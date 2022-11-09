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Milli saraylar idaresi başkanlığı 92 kadro ihdas edildi

Milli saraylar idaresi başkanlığı 92 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 02:15, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 02:19
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Milli saraylar idaresi başkanlığı 92 kadro ihdas edildi

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 113

MADDE 1- 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"e) Başkanlığın çalışma alanına ilişkin olarak enstitüler ve eğitim merkezleri kurmak."

"(4) Başkanlık, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin bulunduğu yerleşimlerin Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun göreceği alanlarında arkeolojik kazı yapabilir veya yaptırabilir."

MADDE 2- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Kurulan enstitü ve eğitim merkezleri ile ilgili işlemleri yürütmek."

MADDE 3-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak ve yürütmek;" ibaresinden sonra gelmek üzere "restorasyonu yapılan tarihi mekanların elektrik ve mekanik proje ve uygulamasını yürütmek;" ibaresi eklenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Başkanlığın envanterindeki mekanlardan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü alanlarda; taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarım meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yapmak veya yaptırmak."

MADDE 4-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Milli Saraylar Müşaviri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşavirine denktir.

(4) Köşk ve Kasır Amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Müdür Yardımcısına denktir."

MADDE 5- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

KAPAT [X]

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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