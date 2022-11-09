Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor - Haritaı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.