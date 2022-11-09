27 milyar dolar serbest ekonomi! Firmalar yer bulamıyor

Serbest bölgeler yüksek doluluk oranına ulaşınca, hükümet bu bölgelerin genişletilmesi için adım atıyor. Özellikle, yüksek doluluk oranlarına ulaşılan Kocaeli, Ege ve İzmir Serbest Bölgelerinde yeni yatırım taleplerinin karşılanması amacıyla bu bölgelerin genişletilmesi gündeme alındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde bulunan 19 adet serbest bölge, firmalardan gelen taleplere karşılık vermekte zorlanmaya başladı. Bu doğrultuda yeni serbest bölgelerin kurulması ve mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede 27 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirten Bakan Muş, buralarda yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.

FERHAT EKİNCİ