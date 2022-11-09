Türkiye ve Katar emniyet yetkilileri, Doha'da bir araya geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Dairesi Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Komutanı Halife bin Hamed Al Sani ile ortak öneme sahip konularda iş birliğini güçlendirmenin yolarını görüştü.
Katar İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Ünal, Katar Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Komutanı Al Sani ile başkent Doha'daki İç Güvenlik Gücü karargahında bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konularda iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.
Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız