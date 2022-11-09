Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 09:28, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 09:18
Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sis lambalarıyla uyarılan sürücüler, görüş mesafesi azaldığı için güzergahta yavaş ilerliyor.
Trafik polisleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız