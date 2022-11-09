Malatya'da otomobilin ekip aracına çarptığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
Malatya'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 09:39, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 09:20
Alkollü olduğu belirlenen Ö.F.B. idaresindeki 44 AS 641 plakalı otomobil, sabaha karşı Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı'nda seyir halindeki 44 KN 895 plakalı ekip otosuna arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki E.G. ile polis aracındaki iki memur hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız