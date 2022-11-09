Çevre Bakanlığı 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 10:52, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 10:53
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe sunumuna başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız