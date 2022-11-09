Dolar günü 18,60 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlamasının ardından dolar, günü 18,60 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 18:08, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 18:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6000
|18,6010
|18,6020
|18,6030
|Avro
|18,6090
|18,6100
|18,6510
|18,6520
|Sterlin
|21,2710
|21,3770
|21,1500
|21,2560
|İsviçre Frangı
|18,7510
|18,8450
|18,8440
|18,9390
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5700
|18,6500
|18,5720
|18,6520
|Avro
|18,5690
|18,6490
|18,6110
|18,6910
|Sterlin
|21,2110
|21,4210
|21,0900
|21,3000