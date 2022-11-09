Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 10:57, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 10:58
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün yakalanan C.D. ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız