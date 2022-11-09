2022-MHUY ön başvuru sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinde 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MHUY: Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı
DUYURU
(08 Kasım 2022)
2022-MHUY Ön Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve Nihai Başvuruların Alınması
2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Adaylar, ön başvuru sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında kadronun yirmi katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 10 - 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaktır. Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 10 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MHUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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