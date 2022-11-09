Eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasına devam edildi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi verdiklerini bildirerek, avukatların esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulunduklarını söyledi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda duruşmayı 8 Şubat 2023'e erteledi.

- İddianame

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "müşteki" olduğu davada eski Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de verdiği cuma hutbesinde, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Yılda yüz binlerce insan, gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." şeklindeki sözleri üzerine Ankara Barosunun, "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" ifadeleriyle başlayan açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Savcı, iki gün önce dosyaya sunduğu esas hakkındaki görüşünde sanıkların, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 2 yıl 4'er aya kadar mahkumiyetini istemişti.