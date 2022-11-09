Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
"Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 14:02, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 14:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin, "Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız