Malatya'da boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde, boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 16:27, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 16:31
Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin (10) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ilçede toprağa verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız