ABB'den ODTÜ arazisinden geçen yola ilişkin açıklama

ABB'den yapılan açıklamada, ODTÜ arazisinin bir kısmının 2017'de bölündüğü hatırlatılarak, mevcut durumda kazı-dolgu çalışmalarının tamamlandığına ve güzergahta tek bir ağaç bile bulunmadığına işaret edildi.

Bölgenin imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de onaylandığı ve ODTÜ yönetimi ile ABB arasında protokol imzalandığı hatırlatılan açıklamada, "Bu protokolün tek taraflı iptal edilmesi mümkün olmamakla birlikte imar planlarının iptali için açılan davalar neticelenmiş, imar planları Danıştay tarafından kesin olarak onanmıştır. ABB'nin imar planını iptal etme yetkisi yoktur. Mahkeme kamu yararı bulunduğu, Konya Yolu'nun alternatifi olduğu, bir afet durumunda kentin güney yönünde telafisi olmayan trajik sonuçlar doğurabileceği gibi gerekçelerle bu kararı almıştır. Mahkeme kararı üzerine Bakanlık da ABB'ye resmi yazı yazarak çalışmaların başlaması gerektiğini bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- "İnşaat ruhsatları iptal edilmiştir"

Açıklamada, protokol ve mahkeme kararlarına rağmen ABB'nin, yolun alternatifleri için girişimlerini sürdürdüğü ve ekolojik köprü kurarak yolun önemli kısmını yer altına alan proje hazırladığı belirtildiği açıklamada, "Bu proje, şu anda bölünmüş ODTÜ arazisinin tekrar birleştirilmesini ve ağaçlandırılmasını sağlayacaktır. Bu yolun, ODTÜ arazisini tam ortadan enine bölen tünel yolla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Süreç devam ettiği için ODTÜ arazisi içinde herhangi bir yapım ihalesi ve çalışması kesinlikle yoktur. Rant olduğu iddia edilen yapılar da plan iptali kararı nedeniyle ABB tarafından mühürlenmiş, inşaat ruhsatları iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, bu durumu anlatmak için 17 Eylül 2021'de ODTÜ'ye gittiği anımsatılan açıklamada, protokol ve mahkeme kararlarının durdurulmasının ABB'nin inisiyatifinde olmadığı anlatılmasına rağmen öğrencilerin "her ne şekilde olursa olsun yol istemiyoruz, Ankara'nın artık hiçbir yerine yol yapılmasın" itirazlarıyla karşılaşıldığı belirtildi.

- "Proje, zaten bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi çalışmasıdır"

Açıklamada, o tarihten beri arazi içerisinde çalışma yapılmamasına rağmen, 1 Eylül 2022'den itibaren belediye giriş kapısında stant kurulmasına ve protesto gösterileri düzenlenmesine ABB tarafından müdahale edilmediği aktarılarak, şöyle denildi:

"Gelen gruplar çiçekle karşılanmıştır. Son gün ise ABB'de çalışan hiçbir güvenlik görevlisinin gelen gruba müdahale etmediği tam aksine gelen grubun binaya girmek için güvenliğin üzerine yürüdüğü görülmektedir. Ne olursa olsun ABB, gerginliğin değil iletişimin tarafı olmak için çabasını sürdürecektir. Şu anda ODTÜ arazisinde hiçbir çalışma yoktur. Yapılan proje, zaten bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi çalışmasıdır. Alternatifler ve yargı kararlarının netleşmesinin ardından Ankara genelinde 'sonuçlarına asla müdahale edilmeksizin' bir anket yapılması planlanmaktadır."