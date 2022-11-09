15 Temmuz 2016'dan bu yana 'mafya tipi' örgütlere 1031 operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Başkanlığın ve bağlı il birimlerinin, ülke genelinde faaliyet gösteren "Ulusal, Bölgesel ve Yerel" organize suç örgütlerine yönelik mücadele çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'dan bu zamana kadar yapılan çalışmalar sonucu, 47'si ulusal, 17'si bölgesel ve 464'ü yerel olmak üzere, 528 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 1031 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında, 1861 tabanca, 65 uzun namlulu silah, 960 av tüfeği, 11 el bombası, 324 kurusıkı tabanca ve 102 bin 259 farklı çap ve markalarda fişek ile 9 bin 475 çek-senet ele geçirildiği, 14 bin 467 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bu şüphelilerden 4 bin 675'inin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadelenin, sadece ulusal sınırlarda yapılmadığı, yurt dışında firari durumda olan organize suç örgütü yöneticileri veya üyeleriyle ilgili de yapılan çalışmaların bir kısmının sonuçlandığı, bir kısmının ise devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamdaki şüphelilerin yerlerinin tespit edilerek yakalanmaları ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkeye getirilmelerinin sağlandığı belirtilen açıklamada, yurt dışı mücadele stratejisinin, ulusal suç örgütlerinin firari konumda olan mensuplarının yakalanmasıyla sınırlı kalmadığı vurgulandı.

Çalışmaların, uluslararası alanda faaliyet gösteren "sınır aşan suç örgütlerini" ve bu örgütlerin Türkiye bağlantılarını da kapsadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımızın son yıllardaki bu başarıları, diğer ülke teşkilatları tarafından dahi takdir edilip bu hususlarda tecrübelerimizden faydalanmak için yoğun bir şekilde eğitim talep edilirken, yapılan tüm bu operasyonları yanlış anlamak ve yorumlamak 'genellikle kusurlu bir zekanın değil, özürlü bir ruhun belirtisi' olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda, son dönemlerde, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan hazımsızlık duyan yurt içi ve yurt dışı mihraklar tarafından yönlendirildiği açıkça anlaşılan değişik çevrelerce, organize suç örgütleri ile mücadelede yapılan başarılı çalışmalara karşın olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve FETÖ'nün 'Beşinci Kol Faaliyetlerine' alet olunduğu gözlemlenmektedir."

FETÖ diliyle konuşanların, yapılan başarılı çalışmalara gölge düşürmeye ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik sergilenen bu kararlı duruş ile elde edilen başarılı sonuçlara rağmen, bu başarılı çalışmalardan ülkesi adına gurur duyup, Türk Polisinin başarısı olarak köşe yazısında yazmak veya söylemde bulunmak varken bu başarıları yazmaya ve söylemeye cesaret edemeyenler, 'Türkiye, suç örgütlerinin gizlenme ve hesaplaşma ülkesi oldu' algısını oluşturmaya çalışarak, başlık atmak suretiyle suç örgütlerini güçlü gösterme çabası içinde olanları Yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz.Türkiye'yi eski Türkiye zannedenler yanılmaktadır. Yurt içinde ve dışında nerede olursa olsun zulümle beslenen ve kendilerine haksız çıkar sağlayan suç organizasyonları ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."