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Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Semerkant'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2022 18:37, Son Güncelleme : 09 Kasım 2022 18:37
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Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Semerkant'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.

Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek "Strateji Belgesi" başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği Zirve'nin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacak.

Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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