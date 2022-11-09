Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura

Türk mühendislerden 'metaverse'de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.