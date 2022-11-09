Bakan Kurum: 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacağız

Bakan Kurum, Plan Bütçe komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Komisyonda, sosyal konut projelerinde gelinen son noktayı paylaştı.

Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutu tamamlayacaklarını söyleyen Kurum, "Ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. En geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Gençlere istihdam müjdesi

Bakan Kurum, bütçede gençlere de istihdam müjdesi verdi.

Müjdeyi, "Çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz" sözleriyle duyurdu.

"Afete dirençsiz yapı kalmayacak"

Bakan Kurum, bütçe sunumunda deprem riskine karşı yapılan hazırlıkları da paylaştı.

"Kentsel dönüşümle beraber yapı denetim sistemimizin etkin ve sağlıklı yürütülmesi ülkemizi depreme hazırlama noktasında çok hayatidir. 2035 yılına kadar ülkemizde afetlere dirençsiz tek bir sağlıksız yapı, tek bir çöküntü alanı bırakmayacağız."

Şehirler Togg için hazırlanıyor

Bakan Kurum, Türkiye'nin otomobili Togg'un ihtiyaç duyabileceği altyapı için de hazırlıkların sürdüğünü söylerek, şunları ifade etti:

"Sıfır emisyon üreten, çevreyi kirletmeyen yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ediyor, şehirlerimizi togg'a hazırlıyoruz."