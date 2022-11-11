Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, resmi evrakta sahtecilik, rüşvet, kaçakçılık, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı iddia edilen 37 şüpheliye yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye gönderildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

Polisin, firari 7 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

- Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, 12 şüphelinin taşıma ruhsatlı silah alabilmek için şartları yerine getirmek adına sahte arı yetiştiriciliği belgesi düzenlediği, 20 şüpheliye 8 farklı paravan şirket üzerinden bu belgelerin verildiği, 2 bin kilogram bal satışı yapıldığı süsü verilen belgelerin de ilgili kurumlara onaylatıldığı tespit edilmişti.

Ayrıca yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen 5 şüphelinin de 9 kişiyi mağdur ettiği belirlenmişti.

Kimliği ve adresi tespit edilen 37 zanlının yakalanması için dün Mersin, Adana, İzmir ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirilmişti.