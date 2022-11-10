Rüşvet iddiaları için Belediye inceleme başlattı, görevine son verdi

Ataşehir Belediyesi, basında yayımlanan bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatılarak, bu kişinin görevine son verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi.

BELEDİYE: GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ataşehir Belediyesi, basında yayımlanan bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatılarak, bu kişinin görevine son verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda başkanlık emriyle Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzce inceleme-soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberlerdeki görüntülere dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gereği için müracaat edildiği belirtilen açıklamada, konu hakkında gerekli tüm hassasiyetin özenle gösterildiği kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.