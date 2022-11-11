Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 zanlı serbest

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 8 Kasım'da FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 15 şüpheliye yönelik Mersin, Hakkari ve Kars'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 14 zanlıdan 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İşlemleri tamamlanan, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 zanlı hakkında 1'i ev hapsi olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Polis firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalarda, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Çalışmalarda, zanlıların, örgütün sözde "Marmara bölge imamlarıyla" irtibatta oldukları, şifreli kaydetme yöntemi kullanarak iletişime geçtikleri ve çevrelerindeki başarılı öğrencilerin isimlerini örgüt mensuplarına bildirdikleri saptanmıştı.

Mersin, Hakkari ve Kars'ta 8 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı "Şafak Operasyonu"nda 14 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin adreslerindeki aramalarda tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.