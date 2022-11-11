O ilde kış için mezar yerleri şimdiden hazırlanıyor
Erzurum'da kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için belediye görevlilerince mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 20:58, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 22:03
Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Erzurum Asri Mezarlığı'nda iş makineleri ile mezar kazıyor.
Şu ana kadar 920 mezar yeri açan görevliler, çalışmalarına hava şartları el verdiği sürece devam edecek.
Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte yapılan bu hazırlıkla, aralık, ocak ve şubat aylarında vefat edenlerin defni sırasında sorun yaşanmaması sağlanıyor.
Görevlilerin mezarlıkta yürüttüğü çalışmalar dronla havadan görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız