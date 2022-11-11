ORC Araştırma sordu: İşte en çok sevilen muhalefet lideri
ORC Araştırma 'En sevdiğiniz muhalefet lideri hangisidir?' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 18:50, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 18:53
ORC Araştırma muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere en beğendikleri muhalefet liderini sordu.
İşte ORC Araştırmanın anket sonucu;
En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?
Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere soruldu.
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En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 11, 2022
Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere soruldu. pic.twitter.com/RCiPv912OZ