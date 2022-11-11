Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı

Konut fiyatları son yıllarda ciddi artışlar yaşadı. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti bin 508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Bugün en düşük konutun fiyatının 1 milyon olduğu bir ortamda DASK'ın vereceği en yüksek teminat tutarı olan 320 bin lira piyasa gerçeklerinin uzağında kalıyor.

Bakanlık çalışma yapıyor

Konuyla ilgili olarak bakanlığın iki proje üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Sektör kulislerinde iki farklı alternatif üzerine çalışıldığı belirtiliyor. İlk olarak metrekare birim fiyatının bin 508 lira olarak kalmasını isteyenler için mecburi bir zam yapılmayacak. Şayet sigortalı kişi kendi konutunun daha yüksek olduğunu ekspertiz ile ispatlarsa bunun için alternatif bir seçenek sunulacak.

İki alternatif olacak

Burada da poliçe tutarının 700 lira olması bekleniyor. İstenirse yıllık 700 lira ödenerek teminatı 300 bin liraya yükseltmek mümkün olacak. Ancak sigortacılar bu düzenlemenin de yeterli olmadığını, özel konut poliçesindeki alternatiflerin çoğaltılması gerektiğini söylüyor.

Sigortalılık oranı artıyor

2000 yılından bu yana uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Kurumları (DASK) tarafından yapılıyor. DASK, bugün 10 milyon 300 bin konut poliçesine ulaştı. 2020'de zorlunlu deprem sigortası oranı yüzde 56, sigortalı konut sayısı 9,9 milyondu. 2021'de ise sigortalılık oranı yüzde 60'a yükseldi. DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı ödeme toplamının 900 milyon TL. DASK bütçesinde biriken para ise 13 milyar TL'yi buldu.