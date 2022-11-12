Atama kararı yayımlandı, 15 ilin müftüsü değişti
12 Kasım 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Diyanet İşleri Başkanlığı
- Edime İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Haşan BAŞOĞLU,
- Bayburt İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman ŞAHİN,
- Kilis İl Müftülüğüne, Edime İl Müftüsü Alettin BOZKURT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
- Tekirdağ İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Mustafa SOYKÖK,
- Manisa İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Haşan Hüseyin GÜLLER,
- Aksaray İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Veysel IŞILDAR,
- Malatya İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Şahin YILDIRIM,
- Erzurum İl Müftülüğüne, Düzce İl Müftüsü Rüstem CAN,
- Düzce İl Müftülüğüne, Trabzon İl Müftüsü Osman AYDIN,
- Trabzon İl Müftülüğüne, Elazığ İl Müftüsü Selami AYDIN,
- Elazığ İl Müftülüğüne İrfan ÜSTÜNDAĞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
- Sivas İl Müftülüğüne, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin ALTUNKAYA,
- Nevşehir İl Müftülüğüne, Uşak İl Müftüsü Kazım GÜZEL,
- Uşak İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü Burhan ÇAKIR,
- Erzincan İl Müftülüğüne Muharrem GÜL,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA görevden alınmış ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin BİLGE atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim AKIN atanmıştır.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Evren ALTAY atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan BAYRI atanmıştır.
İsrail Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan TORUNLAR atanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih ŞAHİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selçuk SEVİNÇ atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor 11 Müdürü Kadir KILIÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
11 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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