İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit Astsubay Emre Sevinç için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 04:47, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 04:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman evladımız Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız