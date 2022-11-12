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'Dezenformasyonla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar'

"Siyasiler, manşetlerle oluşturulan kamuoyu baskısının altında ezildi ve üretilen Devrim araçlarının arkasında duramadı. İşte şu anda da aslında tam olarak yapılmak istenen bu. Müzmin muhaliflerle fondaş gazeteciler, dezenformasyonlarıyla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyor. Ama şunu çok iyi anlamaları lazım, artık eski Türkiye yok"- "

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 14:39, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 14:41
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'Dezenformasyonla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Devrim otomobili için gazetelerin attığı manşetlere işaret ederek, "Siyasiler, manşetlerle oluşturulan kamuoyu baskısının altında ezildi ve üretilen Devrim araçlarının arkasında duramadı. İşte şu anda da aslında tam olarak yapılmak istenen bu. Müzmin muhaliflerle fondaş gazeteciler, dezenformasyonlarıyla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyor. Ama şunu çok iyi anlamaları lazım, artık eski Türkiye yok." dedi.

Bakan Varank, Iğdır'da kurulan tuz işleme ve ambalajlama tesisi, tekstil fabrikası ve mobilya fabrikasının, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Saydam Tuz Fabrikası'nda düzenlenen toplu açılışında yaptığı konuşmada, Iğdır'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Togg'un üretimini hep beraber izleyip gördüklerini ifade eden Varank, "Görüntülerde üretim bandı, montaj hatları, boyahaneler var mıydı, vardı. Peki müzmin muhalifler günlerce gazete köşelerinden ve televizyonlardan ne dedi. 'Toog'un üretim bandı yok, bu araçları İtalya'dan getirdiler' dediler. İşte bunlar hep gözleri olup da görmeyenler. Bunu neden yapıyorlar, biliyor musunuz? Tarihimizi iyi bilmezsek bu sorunun cevabını da güzel bir şekilde veremeyiz." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin 61 yıl önce kendi yerli otomobilini ürettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"1961'de 23 mühendis ve teknisyen Eskişehir Cer Atölyesi'nde yerli otomobil üretmek için çalışmalarına başladı. Hedefleri yerli ve milli otomobili o tarihte, 29 Ekim'e yetiştirmekti. Kapının üzerine kocaman rakamlarla kaç gün kaldığını gösteren levha astılar ve Devrim otomobili 129 gün sonra üretilmiş oldu. Biri bej, biri siyah iki Devrim, Eskişehir'den Ankara'ya getirildi. Lokomotiften sıçrayacak kıvılcımlar bir kazaya sebebiyet vermesin diye de arabaların depolarını trene bindirmeden boşalttılar. Ancak bundan sonra maalesef terslikler başladı. Ankara'ya geldiklerinde, bürokratların acele ettirmesi sonucu otomobile benzin koymayı unuttular. Haliyle, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği araç 200 metre sonra yolda durdu."

- "60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar ama artık eski Türkiye yok"

Sonrasında bu hatanın telafi edilip depoya hızlıca yakıt konulduğunu anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Devrim otomobiliyle yoluna devam etti ama iş işten geçmişti. Ancak bu büyük başarıya, dönemin bu vizyoner projesine rağmen, ertesi gün gazeteler hep bir ağızdan tıpkı bugün olduğu gibi bir karalama kampanyası başlattılar. 'Devrim otomobili yolda kaldı', 'Devrim 200 metre gidebildi' manşetleri attılar. Hatta utanmadan ve sıkılmadan 'Milletin parasını boşa gönderdiler' diye gazetelerinde yazdılar. Kimse Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in aslında Devrim ile bir gezi yaptığından bahsetmedi. Sonuç olarak siyasiler, manşetlerle oluşturulan kamuoyu baskısının altında ezildi ve üretilen Devrim araçlarının arkasında duramadı. İşte şu anda da aslında tam olarak yapılmak istenen bu. Müzmin muhaliflerle fondaş gazeteciler, dezenformasyonlarıyla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyor. Ama şunu çok iyi anlamaları lazım, artık eski Türkiye yok."

Varank, Togg'un babayiğitlerinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirterek, "Bütün bu kirli propagandalara rağmen Togg, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'te yolların tozunu attıracak. İşte bu güzel heyecanı ve gururu milletimize yaşatmanın hamdolsun şükrünü yaşıyoruz. Ama biraz önce söyledim. Bunu başarmanın yolu siyasi iradeden geçiyor. İşte o siyasi iradeyi gösteren baş babayiğidimiz sayın Cumhurbaşkanımız olduğu için biz bu gururu milletimize yaşatabiliyoruz." dedi.

Polemiklerle değil, hizmet, eser ve yatırımlarla iz bırakmaya devam ettiklerini söyleyen Varank, Türkiye'nin dört bir tarafında fabrikalar açtıklarına ve tesisler kurduklarına işaret etti.

Varank, "130 milyon lira yatırım tutarına sahip tuz işleme ve ambalajlama tesisini, 93 milyon lira yatırım tutarına sahip tekstil fabrikasını ve 15 milyon lira yatırım tutarına sahip mobilya fabrikasını açıyoruz. Bu fabrikalar, Iğdırlı kardeşlerimize ekmek kapısı olacak." ifadelerini kullandı.

Iğdır'a yapılan yatırımlardan bahseden Varank, şunları kaydetti:

"Bu fabrikaların yanı sıra, Kalkınma Ajansımızın desteğiyle tamamladığımız yaklaşık 22 milyon lira bütçeye sahip üç farklı projeyi de şehrimize kazandırmış oluyoruz. Iğdır OSB Doğal Gazla Rekabet Gücünü Artırıyor Projesi ile sanayicimizin enerji giderlerini azaltarak daha düşük maliyetlerle üretim yapmalarına imkan tanımış olacağız. Tuzluca Doğa Parkı Projesi ile Tuz Mağaralarını sağlık turizmine kazandırarak şehrimizin ekonomisine yenilik getiriyoruz. Seralarda Üretim Kınalı Ellerle Buluşuyor Projesi ile de şehrimizdeki sera tarımını büyüterek tarımsal katma değerinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Evet, toplamda 261 milyon liralık yatırım Iğdır'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

- "Iğdır OSB'de, yüzde 95 doluluk oranını yakaladık"

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Iğdır'ın gelişen ve büyüyen ekonomisiyle bölgeye güç kattığını vurgulayan Varank, kentin 3 farklı ülkeyle komşu olması hasebiyle stratejik konuma sahip olduğunu ve bunun şehre üretimde önemli fırsatlar sunduğuna değindi.

Varank, Iğdır'daki imalat sanayisinin son yıllarda hızla geliştiğine dikkati çekerek, "Iğdır OSB'de, yüzde 95 doluluk oranını yakaladık. Açtığımız ikinci etapta da yatırımlar devam edecek. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Iğdır'ın daha da gelişmesi için desteklerimize devam ediyoruz. Son 20 yılda Iğdır için 900 milyon liralık yatırım tutarına sahip 156 teşvik belgesi düzenledik. 5 bin 250 kişilik istihdamın önünü açtık. KOSGEB aracılığıyla şehrimizdeki 1600 işletmeye 90 milyon lira destek sağladık. Bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek için Serhat Kalkınma Ajansı eliyle 249 projeye verdiğimiz destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. DAP Bölge Kalkınma İdaresiyle 71 projeye toplamda 102 milyon liralık kaynak aktardık. Serhat Kalkınma Ajansıyla desteklediğimiz 9 milyon lira bütçeli Iğdır Çağrı Merkezi Projesi yakında tamamlanacak. Bu merkez açıldığında Iğdırlı kardeşimiz yeni istihdam imkanlarına kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sanayi yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Varank, şunları dile getirdi:

"OSB'lerin sayısı son 20 yılda 192'den 344'e çıktı. En son dün attığımız imzayla Zonguldak Gökçebey'e 345'inci OSB'yi kurduk. Üretimdeki parsel sayısı 57 bine ulaştı. Sadece son bir yılda 17 yeni OSB kurduk. İnanın bütün bu yatırımlara rağmen, biz sanayicilerimizin taleplerine şu anda yetişmekte oldukça zorlanıyoruz. Biz taleplere yetişemezken, birileri kalkıp halen Türkiye'de 20 yılda hiç fabrika kurulmadı diyebiliyor. Her gün açılışlardan açılışlara koşmamıza rağmen inkarlarını sürdürüyorlar. Varsın onlar görmezden gelsin. İşte bizim sanayicimiz burada, fabrikalarımız burada. Bu vesileyle ülkemize yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla katkı sunan tüm yatırımcılarımıza şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Varank, konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan tesislerde incelemelerde bulundu.

Açılışa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, iş adamı Mehmet Sürkit, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, bazı AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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