Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 14:57, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 14:58
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız