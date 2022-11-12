YKS Sınavı Nedir? YKS Sınavına Nasıl Çalışılmalıdır?

YKS SINAVI NEDİR?

YKS sınavı TYT ve AYT olmak üzere iki oturum olarak gerçekleşmektedir. TYT sınavı 120 sorudan oluşmakta ve 165 dakika süre verilmektedir. AYT sınavı ise alan sınavı olup 80 sorudan oluşmakta ve 180 dakika süre verilmektedir. Bu iki sınavdan da başarılı olan öğrenciler hedefledikleri üniversite

için tercih yapabilmektedirler. Puanlama diliminde TYT'nin %40'ı AYT'nin %60'ı hesaplanmaktadır.



YKS SINAVINA NASIL ÇALIŞILMALIDIR?

YKS sınavında öğrencilerin rehber bir kurum eşliğinde çalışması en doğru olanıdır. Öğrenci özel okul ve kurs merkezlerini tercih edebilir. Kurumların tercih ederek işe başlanılmasının ana nedenleri; rekabet ortamında, doğru rehberlik, verimli ders çalışma, kütüphane sistemi, planlı ders akışı ve her hafta düzenli ÖSYM kalitesinde Türkiye geneli sınavlarıyla öğrencinin yerini görmesi sayılabilir.



Türkiye genelinde binlerce özel okul ve kurs merkezi bulunmaktadır. Bunların arasından en iyilerinin seçilmesi en başarılarının belirlenmesi ise öğrencilerin aldıkları eğitim ve sonuçlarla doğru orantılıdır.

Ankara'da Odtünet kurs merkezi en iyi dershanelerden birisidir. Vip eğitim ve butik eğitim anlayışıyla her yıl bir çok derece öğrencisi çıkarmaktadır. Kendisine özgü materyallerle öğrenme stilleriyle öğretim kadrosuyla ve yetiştirdiği yüzlerce öğrencisiyle eğitimde en iyilerden olduğunu ispat etmiştir.



ODTÜNET KURS MERKEZİ NEREDE?

Odtünet kurs merkezi Ankara'da Kızılay bölgesindedir. İki matematik öğretmeni tarafından kurulan kurs merkezinde öğrencilere özel öğrenme yöntemleriyle, kişisel koçluklarla ve başarı odaklı sistemle çalışılmaktadır. Feynmann, pomodoro, akıllı defter, çizgi altı etüt programları, kişiye özel tarama

sınavları, rehberlik görüşmeleri, kütüphane sistemi ve daha fazlası ile öğrencilerin yanında yer almaktadır.2021-2022 YKS sınavında SAYISAL alanda Türkiye 932. EŞİT AĞIRLIK alanında Türkiye 627. ve 641. Öğrencileri çıkarmıştır. Bununla birlikte ilk 30 binde bir çok öğrenci çıkarmıştır.



Ankara dershane ve Kızılay dershane denilince akla ilk gelen kurumlardan birisi odtünet kurs merkezidir. En iyi dershane arayışında olan öğrenci ve velilere odtünet kurs ile görüşmesini önermekteyiz. 8-10 kişilik sınıflarda uzman öğretmen kadrosuyla en iyi yerlere gelmeniz için

elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaktayız.



Kazanan ve başaranların yeri olan Odtünet kurs merkezinde sizleride aramızda görmekten mutluluk duyarız. Odtünet de hedefler gerçekleşiyor hayatlar değişiyor.