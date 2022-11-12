3 daireli dilenci yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 16:21, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 16:23
Zonguldak Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi.
N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi.
Zabıta ekipleri, N.K.'yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.
Yapılan incelemede N.K.'nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.