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Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) saat kaçta başlayacak? Tatbikat nasıl yapılacak?

Çök-Kapan-Tutun adında ilk kez ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Günler önceden duyurulan deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu açıklamalarında, "İlk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." ifadelerine yer vermişti. Peki tatbikatın hangi gün ve saatlerde yapılacağı merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.

Haber Giriş : 12 Kasım 2022 16:53, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 17:05
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Deprem tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) saat kaçta başlayacak? Tatbikat nasıl yapılacak?

Çök-Kapan-Tutun tatbikatı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, ülke genelinde ilk kez yapılacak bu önemli tatbikatın ayrıntıları sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından ortak düzenlenecek deprem tatbikatı öncesinde, tatbikatın hangi gün ve saatlerde yapılacağı merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.


ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATININ AMACI NE?
AFAD tarafından paylaşılan deprem tatbikatı kılavuzunda şu ifadelere yer verildi;

"12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57'de gerçekleştirecek Çök - Kapan - Tutun Tatbikatımızın amacı; afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir. Tatbikatımızın adını; Deprem Anı Ülke Tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) olarak belirledik."


TATBİKAT NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Deprem tatbikatı, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57'de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacaktır.

Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.


TATBİKAT NASIL DUYURULACAK?
Vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS'i gönderilecek.

Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) gönderilecek.

Duyduğunuz sesle birlikte şu uyarı yapılacak;

UYARI MESAJ METNİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.


CAMİLERDEN SESLİ BİLDİRİM YAPILACAK
Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapılacaktır.

TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlanacak.

Dinleyeceğiniz anons, merkezi anons sistemleri ile radyolarda yayınlanacak.


ANONS İÇERİĞİ
AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

TRT'ye ait televizyon kanallarında otomatik olacak şekilde; diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile ekranda gördüğünüz tatbikat uyarı mesajı yayınlanacak.

Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına; Sivil Savunma İkaz-Alarm Sireni ve Acil Durum Araçlarının Sirenleri kullanılmayacak.


AFETLERDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK
Tatbikatın sonlandırılmasının akabinde; hem Düzce Depremi'nde hem de ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığında, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dua yapılacak.

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