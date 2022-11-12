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Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Giriş : 12 Kasım 2022 17:58, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 17:59
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Bakan Nebati, inşaat sektörü temsilcileriyle görüştü

Bakan Nureddin Nebati, inşaat sektöründeki işletmelerin temsilcileriyle buluştu.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, bugün de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürdük. Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimize, önümüzdeki dönemde de istişare odaklı katılımcı bir anlayış ilkesiyle devam edeceğiz" dedi.

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