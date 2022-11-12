e-YDS sonuçları açıklandı
2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 18:29, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 18:46
12 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2022/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını, 12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız