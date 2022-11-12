Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatına katılım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilecek "Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı Tatbikatı"na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Evet depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir.

Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz Bütünleşik Afet Yönetim Stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluşmaktadır.

"Bu yıl 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik"

Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz. Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama-kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla afet anındaki doğru davranışlarınızla afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız. Bunun için 2020'yi afetlere hazırlık yılı, 2021'i afet eğitim yılı, bu seneyi de afet tatbikat yılı ilan etmiştik. Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şuana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik.

"Bu tatbikata ayıracağımız bir kaç dakika ile hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum"

Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız bir kaç dakika ile hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri afet bilgisi eşittir hayat bilgisi anlayışı ile çök-kapan-tutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum.