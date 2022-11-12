AFAD'dan deprem tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür
AFAD, "Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na destek verenlere yönelik teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Tatbikata katılan milletimize teşekkürlerimizle" sözleri yer aldı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da tatbikat anına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yayımlanan mesajda; depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğu vurgulandı.
Afet farkındalığı oluşturulması için 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ilk kez Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı tatbikat yapıldığı hatırlatıldı.
"Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor" ifadesi kullanıldı.
"Tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde bize destek veren medya, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da tatbikat anına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.
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#ÇökKapanTutun Deprem Anı Ülke Tatbikatımıza desteklerinden dolayı;AFAD (@AFADBaskanlik) November 12, 2022
️ Tüm Bakanlıklarımıza
️ İlgili kamu kurumlarımıza
️ STKlarımıza
️ İlk günden itibaren kamuoyunu büyük bir gayretle bilgilendiren medya kuruluşlarımıza
ve tüm Milletimize gönülden teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/oQiAc5cT1y