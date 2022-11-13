Aralık ayında Meclis'te! İşte madde madde EYT

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; işte EYT ile ilgili merak edilenler:

1- EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

EYT'nin de içinde yer alacağı torba tasarının yılbaşından önceki hafta Meclis'ten geçirilerek aralık ayında yasalaşması bekleniyor.

2- Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlar bu haktan faydalanabilecek.

3 - Hangi şartlar aranacak?

Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadın çalışanlar 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlamış ise hemen emekli olacak. Erkek çalışanlar ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü doldurması halinde emekli olacak.

4 - EYT hakkı için nereye başvuracağım?

EYT şartını taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracak.

5 - Ne zaman maaş alırım?

Henüz bu konuda net bir tarih yok. Ocak ayında düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla maaşların şubat ya da mart gibi hesaplara yatması bekleniyor.

6 - Kaç kişi faydalanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını dolduran yaklaşık 1,5 milyon insanın hemen emekli olabileceğini söyledi.

7 - Prim gün sayım eksik, ne yapmalıyım?

Prim gün sayınız eksik bile olsa EYT hakkınız devam ediyor. Yani prim gününüz dolduğunda emekli olabileceksiniz. Bu şekilde EYT'li sayısının 5 milyonu aşması bekleniyor.

8- Peki borçlanma yapabilir miyim?

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yaparak açığı kapatabilirsiniz.

9- Erkekler mi kadınlar mı daha avantajlı?

Borçlanma konusunda kadınlar daha avantajlı. Çünkü kadın çalışanların çocuk başına iki yıl borçlanma hakkı bulunuyor. Toplamda üç çocuk için 6 yıla kadar borçlanabilir.

10- Staj EYT'den sayılacak mı?

Bakan Bilgin, EYT konusunda en uygun ve kapsayıcı çözümlemeyi yapacaklarına dikkat çekerek çalışmaların sürdüğünü duyurdu.