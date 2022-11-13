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Fikri-projesi olana, iş kurana, iş büyütene devletten altın fırsatlar

Devletin esnaftan çiftçiye, tarım üreticisinden hayvancıya, kadın girişimciden AR-GE projelerine onlarca hibe, destek ve kredi programı var. Ancak birçok kişi bu altın fırsatlardan ya habersiz ya da nereye ve nasıl başvuracağını bilmiyor. İşte hayallerini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürmek isteyenlere yol kılavuzu...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 08:25, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 08:30
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Fikri-projesi olana, iş kurana, iş büyütene devletten altın fırsatlar

Devlet, üreten, ekip biçen çiftçinin, piyasayı canlı tutan esnafın, KOBİ'lerin yanında yer almaya devam ediyor. Yıllar içinde tarım sektörünü genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirmek için tarımsal destekleme politikaları kapsamında yeni destek araçları uygulamaya alındı.

2022 itibarıyla 66 kalemde 88 destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda 2002'den günümüze reel fiyatlarla 464 milyar TL destek verildi. İşini kurup girişimde bulunmak isteyenler de KOSGEB aracılığıyla destekleniyor. Ziraat ve Halk Bankası da sunduğu kredi imkanlarıyla üretime katkı sağlıyor. Devlet, bir yandan girişimcilere katkı sağlarken bir yandan da iş arayanlara İŞKUR, KOSGEB aracılığı ile iş kapısı aralıyor. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE AYLIK 5 BİN LİRA

Hükümet, kadınların istihdama katılımını artırmak için yeni projeler de hayata geçiriyor. 'Anneler İşe Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda SGK ve AB işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi başlatıldı. Projeden 4 bin kadın girişimci faydalandı. Kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

ORMAN KÖYLÜSÜNE FAİZSİZ KREDİ

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı'nın (ORKÖY) orman köylüsü kadınlara yönelik olarak verdiği mikro kredi destekleri de mevcut. 2022 için mikro kredi üst sınırı 18 bin TL olarak belirleniyor, verilen kredinin yüzde 20'si hibe olarak, geri kalan tutar faizsiz olarak üç yılda, üç eşit taksitte geri alınıyor. 2010'da başlayan mikro kredi uygulamaları ile bugüne kadar 1125 kadına 12.2 milyon TL katkı sunuldu. Orman köyünün bağlı olduğu Orman Genel Müdürlük binasına dilekçe yazarak, e-Devlet üzerinden ve https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-koyiliskileri-orkoy-genel-mudurlugu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

TÜBİTAK'TAN 150 BİN TL

TÜBİTAK tarafından teknoloji odaklı olmak kaydıyla, yeni ürün tasarlayanlara ve yenilikçi iş fikirlerine 150 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sağlanıyor. Her yıl 2 farklı çağrı ilanına çıkan kuruluş, gençlerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesini amaçlıyor. KOSGEB'in AR-GE ve inovasyon projelerine 750 bin liraya kadar destek oluyor. KOSGEB sitesinden başvuru yapılabiliyor.

HAYVANCIYA SİGORTA GÜVENCESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayvancılıkla uğraşanlara yangın, sel vb. karşı sigorta desteği veriliyor. Hayvancılık desteği için 'https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler' internet adresinden başvuru için bilgi alınabilir.

ÇİFTÇİYE BİR TIKLA BAŞVURU KOLAYLIĞI

Çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazottan gübreye, organik tarımdan küçük aile işletmesine, zeytinyağından yağlı tohumlu bitkilere, hububat- baklagil-dane mısırdan çaya, sertifikalı tohumdan fidan kullanımına, tarımsal sulama elektrikten bitkisel ürün sigortasına kadar 35'i aşkın destek sunuluyor. 'https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

EĞİTİM AL, PROJE HAZIRLA 65 BİN LİRA HİBEYLE İŞ KUR

KOSGEB, kendi işyerini açmak isteyen 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları için 65 bin lira ila 370 bin lira hibe destek veriyor. Geleneksel ve ileri girişimci programı çerçevesinde sağlanan bu destekler hibe şeklinde ve faizsiz olarak tahsis ediliyor. İşyeri açma hibe desteği alabilmek için ihracat veya ithalatla uğraşanlar, yeni bir teknolojik ürün tasarlayanlar, personel ve reklam giderleri için paraya ihtiyacı olanlar başvuru yapabiliyor. Vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için KOSGEB'in uygulamalı eğitim programlarına katılıp, programı tamamlayıp katılım belgesi alması ve kurmayı düşündükleri iş ile ilgili olarak bir proje hazırlamaları gerekiyor. Bu süreçleri tamamlayan ve kriterlere uyan vatandaşlara KOSGEB 65 bin TL veriyor. Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılması için 'Geleneksel Girişimci Destek Programı' uygulanıyor. Programın eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu işletmelerden gerçek kişi işletmeye 5 bin, sermaye şirketi işletmeye 10 bin TL geri ödemesiz nakit desteği veriliyor. E-Devlet üzerinden KOSGEB sayfasına ulaşılarak form doldurmak yeterli oluyor.

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KAMU BANKALARININ KAPISI SONUNA KADAR AÇIK

Ziraat Bankası tarım arazilerinin üretime kazandırılması için gerçek / tüzel kişi üreticilere kredi veriliyor.
Halkbank işini kurmuş kadın girişimciler için 150 bin, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 100 bin TL azami kredi limiti veriliyor.

AB DESTEKLİ FONLAR DA VAR

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fonlanan IPARD Programı kapsamında et, süt, kanatlı, yumurta, işleme/ depolama/paketleme tesisleri, bitkisel üretim, arıcılık, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji gibi pek çok sektör 2011'den bu yana destek kapsamında değerlendiriliyor. Yaklaşık 20 bin projeye 8.3 milyar lira hibe verildi. Yatırım uygulanacak ilde yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme il koordinatörlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.

KAYMAKAMLIKLARDAN 15 BİN LİRA SERMAYE

Kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da, yeni işyeri kurmak isteyen gençlere 15 bin liraya kadar işletme sermayesi sağlanıyor. Vakıflar tarafından KOSGEB veya diğer kuruluşlar gibi kursa katılmış olmak veya ayrıntılı iş planını kabul ettirmek gerekmiyor. SYDV kredisinin alınabilmesi için, vakfa başvuru yapıp dosya açtırmak, açmak istediğiniz işyeri için araştırma yapıp, tüm giderler için teklif mektupları almak ve bu mektuplar ile bir proje haline getirip başvurmak, 2 adet devlet memuru kefil getirmek gerekiyor. 15 bin lira teşvik hibe değil, faizsiz kredi. İlk yıl geri ödemesiz olmak kaydıyla 12 ayın sonunda 36 ay taksitle geri ödeniyor.

KÖYE DÖNENE 30 BİN LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kesimlerde kendi işini kurmak isteyen gençlere 30 bin TL tutarında hibe veriyor. 18 ile 41 yaş aralığında olmak ilk şart olarak aranırken, kişinin kendisinin ve evli ise eşinin başka bir işle meşgul olmaması şart koşuluyor. Bu destek, dükkan veya herhangi bir işyeri açmak istemeyen, köyüne dönüş yapıp tarım veya hayvancılık ile uğraşmak, ekmeğini bu işten çıkarmak isteyen vatandaşlarımız için öneriliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK - Fatma GÖKSU- BURCU ŞEN
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