Ali Yalçın: ÖMK'da 2008'de yaşananlar tekrar tekerrür etmesin

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada bir ara karar açıkladı.

Milli Gazete'den Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; MEB ve 3 büyük sendikanın dinlenmesi kararı alınırken, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, alınan kararın önemli bir karar olduğunu belirterek, geçmişte alınan kararlarda oluşan hak kayıplarının ve mağduriyetlerin tekerrür etmemesinin en büyük temennileri olduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde yürütülen davada ara karar çıktı. Karara göre AYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve en yüksek üyeye sahip 3 sendikadan görüşlerini alacak. Alınan karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, alınan kararın katılımcı demokrasi ve hak arama özgürlüğü adına olumlu bir adım olduğuna dikkat çekti.

"PAYLAŞACAĞIMIZ GÖRÜŞLERİN SAĞLIKLI BİR KARARA KAPI ARALAYACAĞINI UMUYORUZ"



Karar için görüş belirtecek olan Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayacağına dikkat çeken Yalçın, kanunun aksayan ve düzenleme gerektiren yerlerini ve öğretmenlerin beklentilerini dile getireceklerini ifade ederek, "Paylaşacağımız görüşlerin, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak, toplu sözleşme talebimiz ekseninde öğretmenlikte geçen hizmet süresinin esas alındığı bir kariyer düzenlemesine kapı aralayan sağlıklı bir karara yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2008 YILINDA YAŞANANLARIN TEKRAR TEKERRÜR ETMEMESİ EN BÜYÜK TEMENNİ"



Anayasa Mahkemesi tarafından geçmiş yıllarda alınan kararlar sebebiyle yaşanan mağduriyetleri hatırlatan Yalçın, bir daha mağduriyetlerin yaşanmaması gerektiğini ifade ederek, "Anayasa Mahkemesi'nin 2008 yılındaki kararıyla oluşan kaosun, yaşanan hak kayıplarının, mağduriyetlerin, adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin, verilecek yeni karar ile tekerrür etmemesi en büyük temennimizdir" dedi.