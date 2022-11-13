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AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin açıklamaları yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 10:53, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 10:53
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AK Parti Sözcüsü Çelik: AB'nin açıklamaları yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin "KKTC'nin 'Türk Devletleri Teşkilatı'na 'gözlemci üye' olarak kabul edilmesini reddediyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir. Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur. Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz."

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