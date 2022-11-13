İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı
İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi yok.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları söyledi:
"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
"KAN İHTİYACI YOK"
Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.
YAYIN YASAĞI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız