Erdoğan: Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesi havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır. Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı.

Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında tespitler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonunda nihai kararı vereceğiz.

Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere ihtiyacı olan ülkere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Salgın döneminde yaşananlar yetersizlikler ve adaletsizleri gözler önüne serdi. Asgari sağlık hizmetini alamayan birçok ülkede sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemine yaptığımız yatırımlarla bunun neticilerini görmüş olduk.

Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız.

KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz.

Gerek Putin gerek sözcüleri açıklama yaptı. Türkiye'nin enerjide de bir hat olması konusunda da açıklama yapıldı. Atılacak adımlarla birlikte Türkiye, bir hat olarak doğalgaz dağıtımı, enerji dağıtımı gibi bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında da Türkmenistan ziyaretinde de orada da bunları konuşacağız.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da İstanbul'a gideceği öğrenildi.

YAYIN YASAĞI

Ayrıca Sulh Ceza Hakimliğince patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

"KAN İHTİYACI YOK"

Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir" dedi.

Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.