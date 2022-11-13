Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi. İstanbul'daki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 18:31, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 18:35
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırının ardından Taksim'e yakın bir konumda oynanacak olan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiği duyuruldu.
Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız