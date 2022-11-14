Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

"ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VE KIZINI KAYBETTİK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda acı haberi duyuran Bakan Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun." dedi.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Bakan Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." ifadelerini kullandı.