Van'da terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 09:30, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 09:14
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 07-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız