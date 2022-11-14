Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Samsun'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 10:15, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 18:13
Taşova-Ladik kara yolu Çakırgümüş Mahallesi'nde, H.K'nin (32) kullandığı 06 AV 2941 plakalı otomobil, A.G. (26) idaresindeki 34 UP 8940 plakalı traktörle çarpıştı.
Sürücüler ile yanında bulunan N.K. (26), H.K. (52) ile İ.K. (87) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Samsun'daki hastanelere sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız