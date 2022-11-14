Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar günü 18,60 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 18:20, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 18:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5440
|18,5450
|18,6040
|18,6050
|Avro
|19,1190
|19,1200
|19,1790
|19,1800
|Sterlin
|21,7460
|21,8550
|21,7810
|21,8900
|İsviçre Frangı
|19,4690
|19,5660
|19,5810
|19,6810
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5140
|18,5940
|18,5740
|18,6540
|Avro
|19,0790
|19,1590
|19,1390
|19,2190
|Sterlin
|21,6860
|21,8960
|21,7210
|21,9310