Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının failine ilişkin, "Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ndeki alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, olayın nasıl ve nereden koordine edildiğini bildiklerini, emniyetin ve valiliğin gerekli açıklamaları yapmaya devam ettiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılacağını, 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan'ın cenazelerini Adana'ya gönderdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum."

- "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz"

Bakan Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nin "nazlı kızları" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin, en önemli hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Şunun bilinmesini isteriz: Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj."

Olay sonrası yapılan teknik dinlemede, çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu aktaran Soylu, "'Ya kattan atın ya kanala atın' diye bir talimatı var, net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları apaçık ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz, tüm istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz"

İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayının görülmediğini kaydeden Soylu, "Sadece bu yıl 200 terör olayını engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz, bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Elbette altını çizerek söylemek gerekir, biz burada millet olarak birlik içinde, beraberlik içerisinde güçlü olmalıyız. Bunlara boyun eğmemeliyiz. Türkiye'nin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsenin etrafında veya coğrafyasında, Ayn El-Arap veya Kobani yok, PKK'nın PYD'nin hakim olduğu. Kimsenin etrafında Münbiç yok. Yani oradan Mersin'e paramotorla terörist gönderip orada evlatlarımızı katleden. Kimsenin etrafında Nusaybin'in, Kızıltepe'nin, Kamışlı'nın olduğu gibi birçok terör örgütünün fink attığı, birçok ülkenin istihbarat ağlarının fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda ve biz neyle karşı karşıya kaldığımızı bildiğimiz için bugün sınırlarımızın dışında binlerce kahramanız feda-i can etmek pahasına terörle mücadele ediyor. Pençe-Kilit Harekatı'ndan birçok harekata kadar..."

Terör koridoruyla mücadelenin en temel nedenlerinden birinin Türkiye'nin istikrarsızlaşmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Soylu, "Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Çünkü son iki saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiç'ten, birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. Karşımızdaki şer cephesini, karşımızdaki terörist destekçilerini çok net bir şekilde biliyoruz. Onun için milletimizle elbirliği içerisinde bunu hep birlikte, güçlü bir şekilde aşacağız." değerlendirmesinde bulundu

Teröristin yakalanma süreci hakkında bilgi veren Soylu, şunları paylaştı:

"Küçükçekmece'de yakalandı. Daha önce Esenler'de bir atölyede, Kobani'den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Ardından patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Ardından Esenler'den bir başka araçla Küçükçekmece'ye intikal etti. Biz, İkitelli'de 112 civarına kadar takip ettik. Sonra kaybettik kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp, bu networkün bir parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de kıskıvrak, o evde ele geçirilmiş oldu. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yani esas itibarıyla terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyon daha var. Operasyonlar devam ediyor. Ben özellikle milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Emniyet Teşkilatımıza da patlama sonrası, yakın bir zaman dilimi içerisinde bu gayreti, tüm istihbarat birimleriyle ortaya koyarak gerçekleştirdiği sonuç için de minnettarız."

Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.