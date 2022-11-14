TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri açıklandı

TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
%0 Faizli 10.000 TL Alışveriş Kredisi!
%0 Faizli 10.000 TL Alışveriş Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
Kapatılan İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Kapatılan İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi
Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi
Erdoğan: Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak
Erdoğan: Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak
İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı
İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Jandarma sınavlarında usulsüzlük: 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi
Jandarma sınavlarında usulsüzlük: 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi
Hak arayan tüketiciye avukatlık ücreti şoku
Hak arayan tüketiciye avukatlık ücreti şoku
O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor
O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor
Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı
Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
Ana sayfaHaberler Eğitim

TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri açıklandı

34 bilim insanına "TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü", 7 esere de "TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü" verilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 12:11, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 12:12
Yazdır
TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerini alacak isimler belli oldu.

Akademi açıklamasına göre, TÜBA-GEBİP Ödülü'nü bu yıl "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü" de dahil 21 farklı üniversite ve kurumdan 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. Şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 610'a yükseldi.

TÜBA-GEBİP Ödüllerini bu yıl Doğa Bilimleri alanında Doç. Dr. Mustafa Bener, Doç. Dr. Çağatay Dengiz, Doç. Dr. Burak Derkuş, Doç. Dr. Nilay Duruk Mutlubaş, Doç. Dr. Alper Gürbüz, Doç. Dr. Serdar Kocaman, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Can Kölemen, Doç. Dr. Yunus Emre Türkmen ve Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş kazandı.

Mühendislik Bilimleri alanındaki ödüllere, Prof. Dr. Bahriye Akay, Dr. Öğretim Üyesi Eda Aydoğan Güngör, Doç. Dr. Cihan Bayındır, Doç. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu, Dr. Öğretim Üyesi Arif Engin Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Dibeklioğlu, Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan, Dr. Öğretim Üyesi Cem Örnek ve Dr. Öğretim Üyesi Pakize Neslihan Taşlı layık görüldü.

Sosyal Bilimler alanında, Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Dr. Öğretim Üyesi Gaye Danışan, Doç. Dr. Ali Erken, Doç. Dr. Aslı Gökçe Kılıç, Doç. Dr. Namık Kılıç, Doç. Dr. Abdullah Tirgil, Dr. Öğretim Üyesi Sedef Turper Alışık, Doç. Dr. Uğur Uzunkaya, Dr. Öğretim Üyesi Alper Yağcı, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yıldırım Karaman ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak ödül aldı.

Sağlık Bilimleri alanında, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Atakan Ekiz, Doç. Dr. Şefik Evren Erdener, Doç. Dr. Aykut Gram ve Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler ödüle layık bulundu.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de Doç. Dr. Serdar Tort'un oldu.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan TESEP kapsamında bu yıl, Sosyal Bilimler ile Doğa ve Mühendislik Bilimleri alanında birer eser Telif Eser Ödülü, Sosyal Bilimler alanında bir eser Fuat Sezgin Özel Ödülü alırken 2 eser Halil İnalcık Özel Ödülü'nü paylaştı. Bir esere Mehmet Genç Özel Ödülü ve bir esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam 7 eser, 6 TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü. Böylece şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı da 226'ya çıktı.

TÜBA-TESEP Ödüllerini, Prof. Dr. Hüseyin Bereketoğlu, Dr. Leyla Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık, Prof. Dr. Orhan Kılıç, Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Doç. Dr. Hicran Karataş kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödülleri, düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

- Ödüller, tüm alanlarda çalışan bilim insanlarına açık

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, söz konusu ödül programlarının uzun yıllardan bu yana sürdürüldüğünü bildirdi.

Ödüllerinin tüm alanlarında çalışan bilim insanlarına açık olduğunu belirten Şeker, "Sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye'de çalışan veya Türkiye'de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvuruları arasından yapılan değerlendirmeyle bu yıl da ödüle layık görülenler belli oldu. 2022 yılı TÜBA GEBİP Ödülü sahibi 34 genç bilim insanımızı ve TESEP Ödülü sahibi 7 eser sahibimizi yürekten kutluyorum, başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şeker, sadece ödül alanları değil, başvuruda bulunan ve bu başvuruları titizlikle değerlendirme konusunda özveriyle çalışan bilim insanlarına teşekkür etti.

KAPAT [X]

- Mali destek ve danışmanlık sağlanıyor

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den bu yana veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 35 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 15 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor.

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla verilen TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi onurlandırmış şeref üyelerinin adına ihdas edilen "Halil İnalcık", "Fuat Sezgin" ile "Mehmet Genç" özel ödülleri veriliyor.

Bu yıl, TESEP Telif Eser Ödülü, Fuat Sezgin Özel Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü ve Mehmet Genç Özel Ödülü için 25 bin lira, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) için ise 15 bin lira ödül takdim ediliyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Kız çocuklarının eğitim sorunları son 20 yılda kökten çözüldü'
'Kız çocuklarının eğitim sorunları son 20 yılda kökten çözüldü'
Yerli ve milli doğalgazdan sonra yerli ve milli insan kaynağı yetişecek
Yerli ve milli doğalgazdan sonra yerli ve milli insan kaynağı yetişecek
Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 'okullaşma oranı' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 'okullaşma oranı' açıklaması
Denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına insan kaynağı yetiştirecek merkez açılıyor
Denizlerdeki petrol ve doğal gaz çalışmalarına insan kaynağı yetiştirecek merkez açılıyor
Eğitimin yükünü veliler sırtlanıyor
Eğitimin yükünü veliler sırtlanıyor
e-YDS sonuçları açıklandı
e-YDS sonuçları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin iptali kesinleşti

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin iptali kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/02/2020 tarih ve 52703313 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin iptali için açılan davaya son noktayı koydu.
Disiplin soruşturması açılmadan ön inceleme raporuna göre disiplin cezası verilebilir mi?

Disiplin soruşturması açılmadan ön inceleme raporuna göre disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Tapu Müdürlüğünde görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf mahkemesi kararını onadı.
YÖK'ten 2023 yılı akademik kadro işlemleri için önemli yazı!

YÖK'ten 2023 yılı akademik kadro işlemleri için önemli yazı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, iki istisna dışında üniversitelerde kadro işlemlerinin 2023 yılı yıllık plan kapsamında yürütüleceği konusunda önemli bir uyarı yaptı!
Fiilen 2 yıl görev yapmadan istifa eden profesörün ek göstergesine ilişkin önemli karar

Fiilen 2 yıl görev yapmadan istifa eden profesörün ek göstergesine ilişkin önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde profesör olarak görev yapmakta iken istifa ederek görevinden ayrılan ve talebi üzerine 01/01/2007 tarihi itibarıyla 1. derecenin 4. kademesi ve 5300 ek gösterge rakamı dikkate alınarak tarafına emekli aylığı bağlanan davacının, yurt dışında profesör unvanıyla çalıştığı süre de dikkate alınarak emekli aylığının 6400 ek gösterge rakamı, makam tazminatının 6000 ve görev tazminatının 15000 gösterge rakamı üzerinden düzeltilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

14 Kasım 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.