TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerini alacak isimler belli oldu.

Akademi açıklamasına göre, TÜBA-GEBİP Ödülü'nü bu yıl "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü" de dahil 21 farklı üniversite ve kurumdan 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. Şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 610'a yükseldi.

TÜBA-GEBİP Ödüllerini bu yıl Doğa Bilimleri alanında Doç. Dr. Mustafa Bener, Doç. Dr. Çağatay Dengiz, Doç. Dr. Burak Derkuş, Doç. Dr. Nilay Duruk Mutlubaş, Doç. Dr. Alper Gürbüz, Doç. Dr. Serdar Kocaman, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Can Kölemen, Doç. Dr. Yunus Emre Türkmen ve Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş kazandı.

Mühendislik Bilimleri alanındaki ödüllere, Prof. Dr. Bahriye Akay, Dr. Öğretim Üyesi Eda Aydoğan Güngör, Doç. Dr. Cihan Bayındır, Doç. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu, Dr. Öğretim Üyesi Arif Engin Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Dibeklioğlu, Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan, Dr. Öğretim Üyesi Cem Örnek ve Dr. Öğretim Üyesi Pakize Neslihan Taşlı layık görüldü.

Sosyal Bilimler alanında, Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Dr. Öğretim Üyesi Gaye Danışan, Doç. Dr. Ali Erken, Doç. Dr. Aslı Gökçe Kılıç, Doç. Dr. Namık Kılıç, Doç. Dr. Abdullah Tirgil, Dr. Öğretim Üyesi Sedef Turper Alışık, Doç. Dr. Uğur Uzunkaya, Dr. Öğretim Üyesi Alper Yağcı, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yıldırım Karaman ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak ödül aldı.

Sağlık Bilimleri alanında, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Atakan Ekiz, Doç. Dr. Şefik Evren Erdener, Doç. Dr. Aykut Gram ve Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler ödüle layık bulundu.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de Doç. Dr. Serdar Tort'un oldu.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan TESEP kapsamında bu yıl, Sosyal Bilimler ile Doğa ve Mühendislik Bilimleri alanında birer eser Telif Eser Ödülü, Sosyal Bilimler alanında bir eser Fuat Sezgin Özel Ödülü alırken 2 eser Halil İnalcık Özel Ödülü'nü paylaştı. Bir esere Mehmet Genç Özel Ödülü ve bir esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam 7 eser, 6 TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü. Böylece şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı da 226'ya çıktı.

TÜBA-TESEP Ödüllerini, Prof. Dr. Hüseyin Bereketoğlu, Dr. Leyla Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık, Prof. Dr. Orhan Kılıç, Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Doç. Dr. Hicran Karataş kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödülleri, düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

- Ödüller, tüm alanlarda çalışan bilim insanlarına açık

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, söz konusu ödül programlarının uzun yıllardan bu yana sürdürüldüğünü bildirdi.

Ödüllerinin tüm alanlarında çalışan bilim insanlarına açık olduğunu belirten Şeker, "Sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye'de çalışan veya Türkiye'de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvuruları arasından yapılan değerlendirmeyle bu yıl da ödüle layık görülenler belli oldu. 2022 yılı TÜBA GEBİP Ödülü sahibi 34 genç bilim insanımızı ve TESEP Ödülü sahibi 7 eser sahibimizi yürekten kutluyorum, başarıları daim olsun." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şeker, sadece ödül alanları değil, başvuruda bulunan ve bu başvuruları titizlikle değerlendirme konusunda özveriyle çalışan bilim insanlarına teşekkür etti.

- Mali destek ve danışmanlık sağlanıyor

TÜBA-GEBİP Ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den bu yana veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 35 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 15 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor.

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla verilen TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi onurlandırmış şeref üyelerinin adına ihdas edilen "Halil İnalcık", "Fuat Sezgin" ile "Mehmet Genç" özel ödülleri veriliyor.

Bu yıl, TESEP Telif Eser Ödülü, Fuat Sezgin Özel Ödülü, Halil İnalcık Özel Ödülü ve Mehmet Genç Özel Ödülü için 25 bin lira, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) için ise 15 bin lira ödül takdim ediliyor.