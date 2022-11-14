HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, hain saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısını nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hain saldırıda, Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve kızının da hayatını kaybettiğini hatırlatan Arslan, bunun derin acısını yaşadıklarını vurguladı.

Konfederasyon olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Terör saldırılarının amacının, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı yaratmak olduğunu biliyoruz. Bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin daha soğukkanlı ve sağduyulu olması gerekmektedir. Provokasyonlara gelinmemeli, milletimizi ayrıştırarak ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalıdır. Türkiye devleti, milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlettir. Nitekim saldırının üzerinden daha 24 saat geçmeden saldırının faillerinden biri emniyet güçlerince yakalanarak adalete teslim edilmiş, bağlantıları ve uzantıları da ortaya çıkmıştır. Türkiye bundan sonra da devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçirecek ve başarıya ulaşacaktır. HAK-İŞ olarak, terörün son bulduğu, kardeşlik, huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha güçlü bir Türkiye ve dünya umut ediyoruz."